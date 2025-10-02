BRINS Dorong Inovasi Produk Asuransi Lewat Forum Agen Financial Line

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) menggelar Forum Pertemuan Agen Financial Line Wilayah Jakarta di Hotel The Westin Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri 27 agen asuransi umum, baik badan usaha maupun individu, yang selama ini berperan aktif mendukung kinerja perusahaan sekaligus memperluas jangkauan layanan asuransi ke masyarakat.

Forum tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi antara BRINS dengan para agen asuransi.

Selain itu, forum juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai strategi bisnis perusahaan, inovasi produk, serta peluang kerja sama dalam menghadapi persaingan industri asuransi yang makin ketat.

Direktur Bisnis BRINS, Recky Plangiten menyampaikan apresiasi kepada para agen atas kontribusinya. Menurutnya, peran agen menjadi salah satu kunci pertumbuhan perusahaan, khususnya dalam mendorong produksi premi dan memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat.

Dia mengatakan bahwa dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perusahaan.

"Ke depan, kami berharap sinergi ini makin kuat agar BRINS bersama para agen dapat menghadirkan layanan asuransi yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Recky.

Lebih lanjut, Recky menegaskan bahwa forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pengembangan produk Financial Line yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.