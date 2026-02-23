Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulsel

Bripda DP Tewas Diduga Dianiaya Senior di Asrama Polisi, Kombes Zulham Bilang Begini

Senin, 23 Februari 2026 – 09:14 WIB
Bripda DP Tewas Diduga Dianiaya Senior di Asrama Polisi, Kombes Zulham Bilang Begini - JPNN.COM
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang anggota Polri Bripda DP dilaporkan tewas diduga dianiaya seniornya di dalam Asrama Polisi (Aspol), kompleks Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.

Namun, Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Zulham Effendi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian anggota Polri itu.

Bripda DP Tewas Diduga Dianiaya Senior di Asrama Polisi, Kombes Zulham Bilang BeginiSejumlah keluarga korban anggota Polri inisial Bripda DP yang diduga mengalami kekerasan oleh seniornya hingga meninggal dunia masih menunggu hasil pemeriksaan di area Biddokkes Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (22/2/2026).

Baca Juga:

"Kami belum bisa pastikan, korban pengeroyokan atau bukan, yang pasti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang termasuk rekan dan seniornya DP," kata Kombes Zulham di Makassar, Minggu (23/2/2026).

Menurutnya, pihak-pihak yang diperiksa terkait kematian Bripda DP kemungkinan akan bertambah.

Kejadian itu diketahui setelah adanya informasi dari Direktorat Samapta Polda Sulsel terkait keluhan korban setelah salat Subuh.

Baca Juga:

Laporan awal, Bripda DP dikabarkan jatuh sakit saat berada di asrama polisi tersebut.

Selanjutnya, korban dilarikan ke RSUD Daya untuk penanganan medis.

Bripda DP yang tewas diduga dianiaya senior di Asrama Polisi Polda Sulsel juga anak dari anggota Polri yang berdinas di Pinrang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bripda DP  Tewas  Dianiaya Senior  Asrama Polisi  Polda Sulsel  meninggal dunia  Kombes Zulham Effendi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp