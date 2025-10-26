Bripda Jessica Harumkan Polda Riau, Raih Medali Perak PON Bela Diri 2025
jpnn.com - Personel Polda Riau, Bripda Jessica Tety Debora kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 di Kudus, Jawa Tengah.
Beberapa atlet binaan Beladiri Polda Riau sukses membawa pulang medali dari cabang olahraga karate kumite.
Jessica Tety Debora meraih medali perak pada nomor Kumite Putri +68 kg, setelah berjuang hingga babak final dan harus mengakui keunggulan atlet tuan rumah, Hera Irnandha.
Sebelumnya, Jessica tampil impresif dengan menyingkirkan atlet Sumatera Utara yang merupakan anggota TNI bernama Desinta, serta menyingkirkan Maluku dan Kalimantan Timur.
Selain Jessica, dua atlet karate lainnya dari kontingen Riau juga berhasil menyumbang medali.
Samuel Raksyaka meraih medali perunggu di kelas Kumite Putra +84 kg, sementara Amelia Salsabila Putri mempersembahkan medali perak di kelas Kumite Putri -61 kg.
Ketiga atlet tersebut tampil di bawah asuhan pelatih karate Polda Riau, Kurniadi Syahputra, yang mendampingi mereka sepanjang pertandingan di Djarum Kudus.
"Prestasi ini menjadi bukti nyata pembinaan olahraga bela diri yang konsisten dilakukan oleh Polda Riau," kata Kurniadi yang merupakan pelatih Karate Polda Riau Minggu (25/10/2025).