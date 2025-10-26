Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Bripda Jessica Harumkan Polda Riau, Raih Medali Perak PON Bela Diri 2025

Minggu, 26 Oktober 2025 – 12:27 WIB
Bripda Jessica Harumkan Polda Riau, Raih Medali Perak PON Bela Diri 2025 - JPNN.COM
Personel Polda Riau Bripda Jessica Tety Debora saat mertanding pada PON Bela Diri di Kudus. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Personel Polda Riau, Bripda Jessica Tety Debora kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 di Kudus, Jawa Tengah.

Beberapa atlet binaan Beladiri Polda Riau sukses membawa pulang medali dari cabang olahraga karate kumite.

Jessica Tety Debora meraih medali perak pada nomor Kumite Putri +68 kg, setelah berjuang hingga babak final dan harus mengakui keunggulan atlet tuan rumah, Hera Irnandha.

Baca Juga:

Sebelumnya, Jessica tampil impresif dengan menyingkirkan atlet Sumatera Utara yang merupakan anggota TNI bernama Desinta, serta menyingkirkan Maluku dan Kalimantan Timur.

Selain Jessica, dua atlet karate lainnya dari kontingen Riau juga berhasil menyumbang medali.

Samuel Raksyaka meraih medali perunggu di kelas Kumite Putra +84 kg, sementara Amelia Salsabila Putri mempersembahkan medali perak di kelas Kumite Putri -61 kg.

Baca Juga:

Ketiga atlet tersebut tampil di bawah asuhan pelatih karate Polda Riau, Kurniadi Syahputra, yang mendampingi mereka sepanjang pertandingan di Djarum Kudus.

"Prestasi ini menjadi bukti nyata pembinaan olahraga bela diri yang konsisten dilakukan oleh Polda Riau," kata Kurniadi yang merupakan pelatih Karate Polda Riau Minggu (25/10/2025).

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh personel Polda Riau, Bripda Jessica Tety Debora di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  Bripda Jessica  PON Bela Diri 2025  Riau 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp