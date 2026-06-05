Bripka Dedy yang Membekingi Narkoba di Samarinda Berperan sebagai Sniper, Alamak

Jumat, 05 Juni 2026 – 16:48 WIB

jpnn.com - Tim dari Bareskrim Polri memboyong ke Jakarta Bripka Dedy Wiratama, oknum anggota Brimob yang membekingi kampung narkoba Gang Langgar, Samarinda, untuk menjalani pemeriksaan.

Bripka Dedy tiba di Gedung Awaloedin Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, sekitar pukul 15.17 WIB, setelah diterbangkan dari Samarinda pada hari yang sama.

Baca Juga: Debt Collector Penganiaya 2 Anggota Brimob di Serang Ditangkap Tim Polda Banten

Setibanya di Bareskrim, Bripka Dedy yang berperan sebagai "sniper" (mata-mata) di kampung narkoba Gang Langgar langsung dibawa menuju lift Gedung Bareskrim Polri bagian rutan.

Bripka Dedy Wiratama, diboyong oleh tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Menurut Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kompol Drago, tersangka sudah dipecat dari kesatuannya dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim.

Dia mengatakan saat ini baru satu pelaku dari unsur kepolisian yang diamankan dalam kasus tersebut, namun pihaknya masih mendalami pihak-pihak lain yang terlibat.

"Untuk semua oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika sesuai perintah dan petunjuk pimpinan akan semua kami tangkap," kata Kompol Drago.