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JPNN.com - Kriminal

Bripka Dedy yang Membekingi Narkoba di Samarinda Berperan sebagai Sniper, Alamak

Jumat, 05 Juni 2026 – 16:48 WIB
Bripka Dedy yang Membekingi Narkoba di Samarinda Berperan sebagai Sniper, Alamak - JPNN.COM
Oknum anggota Brimob. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Tim dari Bareskrim Polri memboyong ke Jakarta Bripka Dedy Wiratama, oknum anggota Brimob yang membekingi kampung narkoba Gang Langgar, Samarinda, untuk menjalani pemeriksaan.

Bripka Dedy tiba di Gedung Awaloedin Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, sekitar pukul 15.17 WIB, setelah diterbangkan dari Samarinda pada hari yang sama.

Bripka Dedy yang Membekingi Narkoba di Samarinda Berperan sebagai Sniper, AlamakBripka Dedy Wiratama (tengah), oknum Brimob pembengking sindikat kampung narkoba Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur, tiba di gedung Bareskrim Polir, Jakarta, Jumat (5/6/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

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Setibanya di Bareskrim, Bripka Dedy yang berperan sebagai "sniper" (mata-mata) di kampung narkoba Gang Langgar langsung dibawa menuju lift Gedung Bareskrim Polri bagian rutan.

Bripka Dedy Wiratama, diboyong oleh tim gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Menurut Kanit III Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kompol Drago, tersangka sudah dipecat dari kesatuannya dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim.

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Dia mengatakan saat ini baru satu pelaku dari unsur kepolisian yang diamankan dalam kasus tersebut, namun pihaknya masih mendalami pihak-pihak lain yang terlibat.

"Untuk semua oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika sesuai perintah dan petunjuk pimpinan akan semua kami tangkap," kata Kompol Drago.

Bareskrim Polri memboyong ke Jakarta Bripka Dedy Wiratama, oknum anggota Brimob yang membekingi kampung narkoba Gang Langgar, Samarinda.

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TAGS   Oknum Brimob  narkoba  gang Langgar  Bripka Dedy Wiratama  Bareskrim Polri  Brigjen Eko Hadi Santoso  Samarinda 
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