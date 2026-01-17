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JPNN.com - Nasional - Hukum

Bripka SO Berakhir di Sel Khusus, Kasusnya Sungguh Memalukan

Senin, 03 Agustus 2026 – 00:32 WIB
Bripka SO Berakhir di Sel Khusus, Kasusnya Sungguh Memalukan - JPNN.COM
Bripka SO (kiri) oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur saat berada di ruang penempatan khsusus, Minggu (2/8/2026). ANTARA/HO-Polres Tanjung Jabung Timur.

jpnn.com, TANJUNG JABUNG TIMUR - Seorang oknum anggota Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, Bripka SO ditahan di penempatan khusus (patsus) akibat video viral yang memperlihatkan dirinya berada di arena judi sabung ayam.

"Masih proses, tadi yang bersangkutan telah diperiksa," kata Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra di Jambi, Minggu.

Dia memastikan pihaknya akan transparan dalam penanganan kasus video viral yang menyeret oknum anggota tersebut.

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"Perkembangan nanti kami kabarkan," kata Ade singkat.

Kepala Seksi Humas Polres Tanjung Jabung Timur AKP Edi Tasrif menambahkan oknum tersebut ditahan buntut video viral di media sosial saat yang bersangkutan berada di lokasi perjudian sabung ayam di Kecamatan Muara Sabak Timur.

"Bripka SO telah diamankan di ruang khusus sel tahanan Propam Polres Tanjung Jabung Timur hari ini," katanya.

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Menurut dia, langkah pengamanan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan internal guna memudahkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Hingga saat ini, proses klarifikasi dan pendalaman masih dilakukan oleh Unit Pengamanan Internal (Paminal) Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam).

Seorang anggota Polri berinisial Bripka SO harus ditahan di sel khusus setelah viral terekam di lokasi sabung ayam,

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TAGS   Sabung Ayam  sel khusus  patsus  penempatan khusus  Anggota Polri  Bikin Malu 
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