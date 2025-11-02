Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Briptu Abraham Tewas Disabet Parang Warga Mabuk

Minggu, 02 November 2025 – 18:52 WIB
Briptu Abraham Tewas Disabet Parang Warga Mabuk - JPNN.COM
Jenazah Briptu Abraham Yerisitouw yang gugur saat menangani laporan warga yang membuat onar karena mabuk akibat minuman beralkohol dan menganiaya korban, Minggu (2/11). (ANTARA/HO/Humas Polda Papua)

jpnn.com, JAYAPURA - Briptu Abraham Eliaser Yarisetouw tewas di tangan warga bernama Simon Ufi.

Polres Asmat saat ini masih menyelidiki penyebab penganiayaan hingga menyebabkan Briptu Abraham Eliaser tewas.

"Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelaku Simon Ufi yang ditangkap beberapa saat setelah insiden terjadi," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito di Jayapura, Minggu.

Baca Juga:

Menurut dia, dari laporan yang diterima terungkap insiden penganiayaan hingga Briptu Abraham tewas pada Minggu (2/11) itu berawal dari laporan adanya warga yang mabuk akibat minuman beralkohol dan membuat keributan di Jalan PLN Baru, Agats.

Setelah mendapat laporan, korban bersama dua rekannya, yakni Bripda Rahmad Hidayat dan Bripda Faisal Darus, menuju lokasi menggunakan sepeda motor patroli.

Saat berada di pertigaan Jalan PLN Baru, tiba-tiba pelaku Simon Ufi muncul dari arah belakang dan langsung melompat dari sepeda motor dan menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis parang.

Baca Juga:

Serangan pertama mengenai bahu korban, sedangkan serangan kedua dapat ditangkis oleh korban sambil berusaha melarikan diri ke arah lumpur.

Sementara rekan korban yang mencoba memberikan pertolongan turut menjadi sasaran kejaran pelaku sehingga mereka bergegas melaporkan kejadian itu kepada piket jaga yang sedang berpatroli di sekitar lokasi, yakni Bripda Obaja Siep.

Polisi Briptu Abraham Eliaser Yarisetouw tewas di tangan warga bernama Simon Ufi yang mabuk dan berbuat onar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polisi dibunuh  penganiayaan  Polres Asmat  Polda Papua  mabuk 
BERITA POLISI DIBUNUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp