Briptu Putri, Polwan Polda Riau Diwisuda Presiden Turki, Ternyata Masih Memendam Mimpi

Selasa, 12 Agustus 2025 – 12:09 WIB

jpnn.com - SENYUM hangat Briptu Putri Aisah Lidel mengembang saat mengingat momen bersejarah pada 23 Juli 2025 .

Di tengah aula megah gedung Akademi Kepolisian Turki di Ankara, namanya dipanggil sebagai Okul Birincisi, predikat lulusan terbaik setelah menempuh pendidikan intensif selama dua tahun.

Situasi yang membuat momen itu semakin istimewa, prosesi wisuda dipimpin langsung oleh Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan.

Briptu Putri sempat menerima ucapan selamat dan berbincang singkat dengan Presiden Turki.

“Alhamdulillah, ini adalah pencapaian yang saya persembahkan untuk Polri, Polda Riau, dan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Briptu Putri saat berbincang dengan JPNN.com, Selasa (12/8).

Perjalanan Putri Aisah hingga mencapai prestasi ini bukanlah proses yang instan.

Lahir di Pekanbaru pada 25 Januari 1998, ia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya, Ramli (Alm), telah tiada.

Sementara ibunya, Delima Harahap, menjadi sumber kekuatan dan aliran doa yang tak pernah putus.