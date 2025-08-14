Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Brisia Jodie Blak-blakan Soal Persiapan Menikah dengan Chef Alden, 70 Persen Rampung

Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:58 WIB
Brisia Jodie Blak-blakan Soal Persiapan Menikah dengan Chef Alden, 70 Persen Rampung - JPNN.COM
Brisia Jodie. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie mengungkapkan persiapan pernikahannya dengan sang kekasih, Jonathan Alden mencapai tahap signifikan.

Dia menyebutkan proses persiapan hari bahagia tersebut kini sudah rampung sekitar 60 hingga 70 persen.

Sehubungan dengan pernikahan yang kian dekat, Jodie pun memohon doa agar seluruh persiapan berjalan lancar hingga hari-H.

Baca Juga:

"Doakan saja semoga lancar," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Jebolan ajang pencarian bakat tersebut menyatakan pernikahannya akan dilangsungkan di Jakarta, pada tahun ini.

Dalam pernikahannya nanti, Brisia Jodie mengusung tema intimate, tetapi dengan jumlah undangan yang terbilang banyak.

Baca Juga:

"Intimate, tetapi sekitar 700 orang," ujarnya.

Terkait gaya busana dan dekorasi, Jodie memastikan akan ada sentuhan modern dalam resepsi pernikahannya.

Brisia Jodie mengungkapkan persiapan pernikahannya dengan sang kekasih, Jonathan Alden mencapai tahap signifikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brisia Jodie  Chef Aiden  Pernikahan artis  persiapan pernikahan 
BERITA BRISIA JODIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp