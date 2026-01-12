Britney Spears Tidak Mau Lagi Tampil di Amerika Serikat, Ini Alasannya

Senin, 12 Januari 2026 – 19:09 WIB

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi ternama, Britney Spears melontarkan pernyataan mengejutkan bagi kancah musik dunia.

Setelah vakum sekitar 7 tahun, dia mengaku tidak akan pernah tampil lagi di kawasan Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut diungkap oleh Britney Spears melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Perempuan berusia 44 tahun itu mengunggah foto dirinya duduk di bangku piano besar berwarna putih di samping pemain keyboard.

Britney Spears mengungkapkan rencana memberikan instrumen tersebut kepada putra bungsunya, Jayden James Federline yang berusia 19 tahun.

"Mengirim piano ini ke putraku tahun ini!" ungkap Britney Spears.

Pelantun Toxic itu kemudian melontarkan pernyataan mengejutkan yakni ogah tampil lagi di Amerika Serikat.

"Saya tidak akan pernah tampil di AS lagi karena alasan yang sangat sensitif,” sambung Britney Spears.