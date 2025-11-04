Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Britney Spears Ungkap Luka Lama, lalu Hapus Akun Instagram Pribadinya

Selasa, 04 November 2025 – 10:36 WIB
Britney Spears. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Britney Spears kembali menjadi sorotan setelah menghapus akun Instagram-nya di tengah serangkaian unggahan yang mengundang kekhawatiran publik dan perselisihan terbuka dengan mantan suaminya, Kevin Federline.

Dilansir People pada Minggu (2/11), akun Instagram Spears kini tak dapat diakses dan menampilkan pesan bahwa “profilnya mungkin telah dihapus.”

Dalam beberapa pekan terakhir, Spears  sempat menuai perhatian setelah membagikan video dirinya menari di ruang tamu.

Unggahan itu disertai keterangan samar mengenai kedua putranya, Jayden James dan Sean Preston, namun kolom komentar sengaja ia nonaktifkan.

Salah satu video yang diunggah pada 7 Oktober bahkan menunjukkan memar di lengan serta perban yang melilit tangan dan pergelangan tangannya.

Melalui keterangan foto, Spears menjelaskan bahwa dirinya terjatuh dari tangga. Dia juga menulis tentang kedua anaknya yang kembali ke Hawaii bersama Federline.

“Anak-anakku harus pergi dan kembali ke Maui... Aku hanya ingin menjadi wanita yang baik dan menjadi lebih baik,” tulisnya, sembari menjelaskan bahwa tarian menjadi bentuk ekspresinya untuk berdoa dan melepaskan emosi.

Dalam unggahan berikutnya pada 19 Oktober, pelantun Toxic itu terbuka soal pengalamannya menjalani rehabilitasi empat bulan pada 2018, saat masih berada di bawah konservatori selama 13 tahun.

