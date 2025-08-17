Broker Octa Ungkap Emas Berkonsolidasi pada Juli, Masih Berprospek Bullish?

jpnn.com, JAKARTA - Juli dinilai sebagai bulan yang relatif tenang untuk emas. XAUUSD, instrumen finansial utama untuk trading bulion, berfluktuasi dalam kisaran 30 dolar yang sangat sempit, antara sekitar 3.270 dan 3.300 per ons (oz).

Trend datar ini, yang telah berlangsung sejak Mei, mencerminkan keadaan ketidakpastian pasar yang berkelanjutan.

Di sisi lain, emas tidak mencetak harga tertinggi baru setelah kinerja yang kuat pada April, emas tetap nyaman berada di atas level USD 3.000.

XAUUSD mengalami penurunan bulanan pertama sejak bulan Desember 2024, meskipun hanya penurunan kecil, yaitu sebesar 0,4 persen.

Meskipun lingkungan trading umum di pasar finansial jauh dari tenang, XAUUSD menawarkan perjalanan yang agak mulus bagi para trader, karena terbebas dari peristiwa yang menggerakkan pasar secara signifikan.

Penurunan tersebut memburuk ketika Fed, meskipun adanya tekanan politik, mempertahankan suku bunga, dan tidak menawarkan jangka waktu yang jelas untuk pemangkasan di masa mendatang, yang biasanya akan mendukung harga emas. Perak dan logam mulia lainnya seperti platinum dan paladium juga mengalami penurunan harga yang signifikan sepanjang minggu.

Analis Keuangan Broker Octa Kar Yong Ang mengatakan meskipun emas memasuki periode konsolidasi, tren jangka panjang yang lebih luas masih bullish, karena harga logam mulia itu tetap nyaman di atas garis tren dan indikator analisis teknikal yang menghitung rata-rata pergerakan harga suatu aset selama periode waktu tertentu atau Moving Average (MA) 100 hari.

Menurut dia, secara keseluruhan, kebijakan perdagangan AS yang kacau, meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan defisit ganda AS (fiskal dan perdagangan).