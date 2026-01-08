Close Banner Apps JPNN.com
Bruno Mars Akhirnya Beri Bocoran Soal Album Baru

Kamis, 08 Januari 2026 – 07:17 WIB
Bruno Mars. Foto: Instagram/brunomars

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Bruno Mars menyampaikan kabar terbaru tentang album barunya.

Melalui akun X miliknya baru-baru ini, dia memberi bocoran bahwa album anyarnya sudah selesai diproduksi.

"Album saya sudah selesai," ungkap Bruno Mars dilansir Billboard, Rabu (7/1).

Kabar dari penyanyi berusia 40 tahun itu spontan membuat heboh penggemar.

Sebab, album baru tersebut menandai proyek pertamanya sejak 24K Magic yang dirilis pada 2016 dan memenangkan Grammy dan menghasilkan hit seperti That’s What I Like dan 24K Magic.

Meski demikian, Bruno Mars tidak pernah absen dari sorotan. Dia tetap eksis berkat kolaborasi Silk Sonic yang sangat sukses dengan Anderson .Paak dan serangkaian penampilan penting.

Sejak 24K Magic, Bruno Mars selektif dalam merilis karya. Pada 2021, Bruno Mars dan .Paak merilis An Evening With Silk Sonic, sebuah penghormatan kepada musik funk dan soul tahun 70-an yang mendapat ulasan bagus dan menyapu Grammy.

Pada 2024, Bruno Mars tampil dalam lagu hit global No. 1 APT. bersama Rose dari BLACKPINK.

