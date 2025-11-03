Bruno Moreira Sudah 100 Laga Bersama Persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Bruno Moreira melakoni laga ke-100 bersama Persebaya Surabaya saat tim berjuluk Bajol Ijo itu mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/11) malam.

Persebaya menang comeback 2-1.

“Saya berharap bisa menjadi legenda, tetapi itu bukan tujuan utama saya. Hal itu akan datang sendiri jika saya melakukan hal yang benar di dalam dan di luar lapangan,” kata Bruno.

Pemain asal Brasil itu mengaku bangga bisa mencapai tonggak bersejarah bersama klub yang telah dibelanya sejak 2021 (sempat ke liga Yunani pada 2022-2023).

Dia menyebut capaian tersebut bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru dalam kariernya bersama Persebaya.

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan motivasi terbesarnya bukan soal status atau rekor pribadi, melainkan keinginan untuk selalu memberikan performa terbaik bagi tim.

Bahkan, menurut dia, setiap pertandingan selalu dijalaninya dengan semangat dan kerja keras maksimal.

Bruno menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf pelatih, dan seluruh pendukung Persebaya yang telah membantunya berkembang.