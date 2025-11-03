Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bruno Moreira Sudah 100 Laga Bersama Persebaya

Senin, 03 November 2025 – 07:10 WIB
Bruno Moreira Sudah 100 Laga Bersama Persebaya - JPNN.COM
Bruno Moreira. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA - Bruno Moreira melakoni laga ke-100 bersama Persebaya Surabaya saat tim berjuluk Bajol Ijo itu mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/11) malam.

Persebaya menang comeback 2-1.

“Saya berharap bisa menjadi legenda, tetapi itu bukan tujuan utama saya. Hal itu akan datang sendiri jika saya melakukan hal yang benar di dalam dan di luar lapangan,” kata Bruno.

Baca Juga:

Pemain asal Brasil itu mengaku bangga bisa mencapai tonggak bersejarah bersama klub yang telah dibelanya sejak 2021 (sempat ke liga Yunani pada 2022-2023).

Dia menyebut capaian tersebut bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru dalam kariernya bersama Persebaya.

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan motivasi terbesarnya bukan soal status atau rekor pribadi, melainkan keinginan untuk selalu memberikan performa terbaik bagi tim.

Baca Juga:

Bahkan, menurut dia, setiap pertandingan selalu dijalaninya dengan semangat dan kerja keras maksimal.

Bruno menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf pelatih, dan seluruh pendukung Persebaya yang telah membantunya berkembang.

Bruno Moreira ikut mengantar Persebaya Surabaya menang dari Persis Solo. Cek klasemen Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Bruno Moreira  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp