JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bruno Tubarao Bikin Persija Makin Beraroma Brasil

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:33 WIB
Bruno Tubarao Bikin Persija Makin Beraroma Brasil
Bruno Tubarao diperkenalkan Persija Jakarta ke publik, Selasa (19/8). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta makin kental aroma Brasil setelah mendatangkan Bruno Tubarao.

Pemain kelahiran 5 Maret 1995 itu dikontrak satu musim oleh manajemen Macan Kemayoran untuk menambah daya gedor serangan Persija.

Pria kelahiran Rio de Janeiro mengaku sudah tidak sabar untuk segera bermain bersama Persija di Super League 2025/26.

“Saya siap menghadapi tantangan bersama Persija. Saya pun tidak sabar untuk mulai berlatih dengan rekan-rekan tim baru saya,” kata Bruno.

Mantan penggawa Vasco da Gama itu bertekad membawa tim asal ibu kota tersebut melanjutkan tren positif hingga akhir musim.

Tercatat dari dua laga yang telah dijalani, pemilik 11 gelar juara tersebut sejauh ini telah meraih dua kemenangan beruntun.

Raihan tersebut membuat Rizky Ridho dan kolega berada di puncak klasemen sementara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Tujuan saya adalah memenangkan liga dengan berseragam Persija. Saya ingin menjadi bagian penting di tim,” ujar Bruno.

Klub Ibu Kota Persija Jakarta makin kental aroma Brasil setelah mendatangkan Bruno Tubarao.

