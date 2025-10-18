Brutal, KKB Tembaki Kendaraan, Seorang Penumpang Tewas

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah, Jumat (17/10).

KKB pimpinan Aibon Kogoya melakukan penyerangan dan penembakan terhadap kendaraan yang melintas di kawasan Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

"Akibatnya, seorang penumpang yang berada di mobil jenis Hilux , yaitu Masturiyadi (50 tahun), tewas akibat luka tembak di bagian belakang kepala kanan," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani, Jumat malam.

Faizal mengatakan empat korban lainnya yaitu Yance Makai (38 tahun), Aser Kegou (45 tahun), Martinus Makai (42 tahun) dan Ari. Mereka mengalami luka tembak maupun luka akibat terkena pecahan kaca.

Kendaraan jenis Hilux yang digunakan para korban ditemukan dalam kondisi rusak berat dengan banyak lubang bekas tembakan di bagian badan kendaraan.

Kelima korban sudah dievakuasi ke RSUD Nabire dan langsung mendapat penanganan yang dilakukan tenaga medis di rumah sakit tersebut, kata Brigjen Pol Faizal.

Kasatgas menambahkan setelah mendapat laporan personel Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Nabire langsung melakukan penyelidikan terkait penembakan terhadap warga sipil di Kali Semen, Wadio Atas, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire.

"Saat ini kami fokus melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan memperkuat pengamanan di wilayah Nabire Barat," kata dia.