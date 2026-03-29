Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Brutal! Martin Juara Sprint MotoGP Amerika, Marquez & Acosta Kena Penalti

Minggu, 29 Maret 2026 – 06:45 WIB
Brutal! Martin Juara Sprint MotoGP Amerika, Marquez & Acosta Kena Penalti - JPNN.COM
Jorge Martin. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - TEXAS - Sprint MotoGP Amerika 2026 bakal menjadi salah satu balapan yang dikenang karena sarat drama.

Sejak awal lomba sepuluh lap di Circuit of The Americas, Minggu (29/3) dini hari WIB itu, persaingan ketat memakan korban.

Marc Marquez terjatuh saat mencoba menyalip Fabio Di Giannantonio. Kedua pembalap sama-sama terjatuh dan out.

Putusan Steward FIM mengonfirmasi bahwa Marquez “menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan pembalap #49 (Diggia)” dan mendapat penalti long lap untuk balapan grand prix.

Sebelum mendengar pengumuman resmi, Marquez menerima bahwa ia harus dihukum atas insiden tersebut.

Kemudian, Marco Bezzecchi terjatuh sendirian hanya tiga lap sebelum finis. Saat itu dia berada di belakang Pecco Bagnaia si pemimpin lomba dan di depan Jorge Martin yang sedang gila.

Jorge Martin akhirnya memenangi sprint setelah melakukan manuver secara brutal, tetapi bersih, yakni menyalip Pecco Bagnaia di lap terakhir.

Martin memaksa Pecco memberi ruang dan kemudian melewati garis finis dengan selisih tujuh persepuluh detik untuk meraih kemenangan sprint pertamanya sejak 2024 – yang pertama bersama Aprilia.

Dari sebelum, lalu saat, dan sesudah, Sprint MotoGP Amerika Serikat 2026 menghadirkan drama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp