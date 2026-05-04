BRZ Super Series 2026: Dewa United Motorsport Buat Lawan Tak Berkutik

Senin, 04 Mei 2026 – 22:28 WIB
Dewa United Motorsport saat tampil BRZ Super Series 2026, Foto: Dewa United Motorsport

jpnn.com - Dewa United Motorsport berhasil mengunci gelar juara umum BRZ Super Series 2026.

Konsistensi performa sejak race awal hingga penutup menjadi kunci keberhasilan tim menjadi yang terbaik pada ajang yang berlangsung di Sirkut Mandalika itu.

Sejak sesi pembuka, persaingan berlangsung ketat karena seluruh peserta berada pada spesifikasi kendaraan yang sama

Namun, Dewa United Motorsports mampu menjaga ritme dan eksekusi strategi dengan lebih efektif dibanding para rivalnya.

Pada balapan pertama, Demas Agil tampil rapi tanpa banyak melakukan kesalahan dan sukses finis terdepan. Hasil tersebut langsung menempatkan Dewa United dalam posisi menguntungkan untuk perburuan gelar.

Situasi semakin menguat pada race kedua. Demas kembali menunjukkan performa solid dan mengamankan kemenangan dengan jarak waktu 1,581 detik dari pesaing terdekat.

Hasil itu sekaligus memastikan gelar juara umum jatuh ke tangan Dewa United Motorsport.

Di sisi lain, Daniel Sutrisno juga mencatat perkembangan positif. Setelah menutup race pertama di luar posisi sepuluh besar, dia mampu bangkit dan finis di posisi ketiga pada race kedua, menambah poin penting bagi tim.

GT World Challenge Asia 2026 kembali menjadikan Indonesia sebagai sorotan utama dunia balap internasional.

Dewa United Motorsport  BRZ Super Series 2026  Dewa United  Pertamina Fastron  Pertamina Lubricants 
