BSB Meriahkan HUT Palembang ke-1343 Lewat Turnamen Mini Soccer

jpnn.com, PALEMBANG - Bank Sumsel Babel (BSB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan olahraga dan mempererat kebersamaan di Kota Palembang melalui penyelenggaraan turnamen Wali Kota Cup Darussalam Mini soccer Bank Sumsel Babel Jilid V Tahun 2026.

Ajang yang berlangsung di lapangan Quatro Minisoccer Taman Menteng Palembang pada 6-7 Juni 2026- tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343.

Turnamen berlangsung meriah dengan diikuti berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.

Sebagai sponsor utama sekaligus tuan rumah, Bank Sumsel Babel menghadirkan kompetisi yang tidak hanya mengedepankan persaingan di lapangan, tetapi juga memperkuat hubungan antar lembaga melalui semangat sportivitas dan kebersamaan.

Pemimpin Bank Sumsel Babel Cabang Palembang Tian Kedaumpu Yamin menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah strategis dalam mempererat sinergi antar instansi serta mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

“Bank Sumsel Babel terus berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang positif dan berdampak. Turnamen ini menjadi ruang kebersamaan yang memperkuat sportivitas, kolaborasi, serta semangat hidup sehat,” sampai Tian, Senin (8/6/2026).

Selama dua hari pelaksanaan, pertandingan berlangsung sengit dan penuh semangat. Para peserta menampilkan kemampuan terbaiknya hingga melahirkan sejumlah juara dari berbagai instansi yang berkompetisi secara sportif.

Panitia juga memberikan hadiah pembinaan kepada para pemenang serta penghargaan individu untuk kategori pemain terbanyak (MVP), pencetak gol terbanyak, penjaga gawang terbaik, dan suporter terbaik. Beragam doorprize turut dibagikan guna menambah kemeriahan acara.