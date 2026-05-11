BSDE dan ASIX Kembangkan Pusat Riset Teknologi, Akademi AI & Robotik di BSD City

jpnn.com, BANDUNG - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT ASIX Indonesia Cerdas, entitas anak dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), secara resmi menjalin kerja sama strategis di bidang inovasi teknologi, riset dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) serta robotik di BSD City.

Penandatanganan MoU ini dilakukan CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap dan CEO & Presiden Direktur PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe di ASIX AI Joint Lab yang berada di ITB Innovation Park, Bandung pada 11 Mei 2026.

CEO Digital Tech Ecosystem and Development at Sinar Mas Land Irawan Harahap menyatakan kolaborasi ini menandai langkah nyata transformasi BSD City sebagai kawasan township masa depan yang tidak hanya unggul dalam infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi episentrum inovasi teknologi di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, BSD City membuka pintu lebih lebar bagi para inovator, peneliti, dan pelaku industri teknologi untuk bersama-sama membangun ekosistem teknologi berkelanjutan.

"Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan ASIX dalam menghadirkan kapabilitas AI dan Robotik kelas dunia ke Indonesia," kata Irawan Harahap dalam keterangan resminya, Senin (11/5).

Menurut Irawan, hal ini sejalan dengan komitmen pihaknya untuk menjadikan BSD City sebagai pusat riset dan kecerdasan buatan (AI) melalui inisiatif baru, yaitu mBrace (Make BSD Research and AI Center of Excellence).

"Semoga inisiatif ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas,” harapnya.

Melalui MoU ini, kedua pihak menyepakati sejumlah inisiatif strategis, termasuk pengembangan pusat Research & Development (R&D) oleh PT ASIX Indonesia Cerdas yang merupakan joint laboratory antara China Mobile dan Sinar Mas.