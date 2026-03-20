Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

BSI Maslahat Salurkan 35 Ton Zakat Fitrah, Pemulung Bersukacita

Jumat, 20 Maret 2026 – 09:30 WIB
BSI Maslahat menyalurkan 35 ton zakat fitrah yang disebar di kampung pemulung, semuanya bersukacita.

jpnn.com - Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H, BSI Maslahat melalui program Ramadan menghadirkan layanan zakat fitrah dengan nominal Rp 50 ribu per orang.

Hingga 19 Maret 2026, BSI Maslahat telah menyalurkan sebanyak 7.150 kantong beras atau setara sekitar 35 ton kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran zakat fitrah ini dilaksanakan pada 16–19 Maret 2026 dan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Aceh, Palembang, Jabodetabek, Sukabumi, Subang, Garut, dan Bandung.

Baca Juga:

Sebagian beras yang didistribusikan juga berasal dari desa binaan BSI Maslahat di Subang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Pada 19 Maret, penyaluran zakat fitrah dilakukan di Kampung Pemulung, Jalan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Kehadiran BSI Maslahat disambut penuh kebahagiaan oleh para penerima manfaat yang merasakan langsung dampak program ini.

Salah satu penerima manfaat, Agus, yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung, mengungkapkan rasa syukurnya.

Baca Juga:

Hal serupa juga disampaikan Sopian, seorang guru ngaji di Kampung Pemulung Bintara Jaya. Ia menilai bantuan zakat fitrah ini sangat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat 

Sopian menceritakan, Kampung Pemulung Bintara Jaya ini lokasinya tidak jauh dari ibu kota, tetapi masih banyak persoalan sosial. Mayoritas warganya adalah pemulung, termasuk anak-anaknya. Mereka bekerja dari pagi hingga malam dan penghasilannya hanya cukup untuk makan. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bsi maslahat  zakat fitrah  Idulfitri  Ramadan  Jabodetabek  Aceh  Palembang  pemulung 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp