BSI Pembayar Zakat Terbesar di Indonesia, Nilainya Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan posisinya sebagai pembayar zakat terbesar di Indonesia dan menegaskan konsistensinya dalam memberikan kemanfaatan.

Sejak berdiri pada 2021 hingga 2024 lalu, jumlah zakat yang diserahkan BSI kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus bertumbuh dengan total nilai mencapai Rp787,5 miliar.

Nilai tersebut terdiri atas penyerahan zakat dari BSI kepada BAZNAS sebesar Rp 123,17 miliar pada 2021.

Baca Juga: BSI Menyalurkan Bantuan Untuk Pembangunan Pesantren dan Santunan Yatim

Kemudian, naik menjadi Rp 173,06 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp 222,77 miliar pada 2023 dan naik lagi menjadi Rp 268,5 miliar tahun 2024.

Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengatakan penyaluran zakat ini menjadi komitmen BSI sebagai institusi keuangan syariah untuk mengalokasikan 2,5% zakat dari perolehan laba operasional maupun zakat karyawan.

Selain zakat perusahaan dan pegawai, BSI sebagai Sahabat Financial, Sosial dan Spiritual juga menyediakan platform all channel termasuk digital melalui BYOND by BSI salah satunya untuk mempermudah pembayaran zakat nasabah.

Baca Juga: BSI Maslahat Salurkan Paket Buka Puasa Bagi Korban Banjir di Jabodetabek

“Alhamdullilah, peningkatan zakat sejalan dengan pertumbuhan laba bersih Perusahaan yang solid. Karena laba tumbuh double digit maka pembayaran zakat pun sejalan,” ujar Bob saat secara simbolis menyerahkan zakat kepada Ketua BAZNAS K.H Noor Achmad di Istana Negara, Jakarta pada Kamis sore (27/3/2025) disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, dengan zakat BSI pada 2024 yang mencapai Rp 268,5 miliar, bank syariah terbesar di Indonesia ini memberi kontribusi lebih dari 50% dari target pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ditargetkan oleh BAZNAS selama Ramadan 2025/1446 H.