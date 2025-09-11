BSI Raih Predikat Environmental Zakat Management dalam KGIA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berhasil menjadi perbankan berpredikat Environmental Zakat Management dari penghargaan Katadata Green Initiatives Awards (KGIA) 2025.

Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2025, sebagai pengakuan atas keberhasilan BSI dalam melahirkan inovasi Green Zakat sebagai instrumen pendanaan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan untuk menghadirkan zakat yang tidak hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan.

“Melalui Green Zakat, kami ingin memastikan bahwa prinsip Maqashid Syariah benar-benar diwujudkan dalam menjawab isu perubahan iklim,” ujar Anggoro, di acara Katadata SAFE 2025 di Jakarta, Rabu (10/9).

Anggoro juga menegaskan penghargaan KGIA 2025 akan menjadi dorongan penting bagi BSI untuk terus mengembangkan inovasi Green Zakat yang mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memperluas dampak positif keberlanjutan di Indonesia.

"Terkait implementasi Green Zakat, BSI telah menghadirkan program Desa BSI yang dilengkapi dengan fasilitas panel surya sebagai sumber energi terbarukan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Desa BSI," kata Anggoro.

Menurut Anggoro, program ini berhasil memberikan dampak ekonomi bagi para mustahik sekaligus mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

"Pendekatan Green Zakat, BSI membuktikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial, ekonomi, sekaligus ekologis," pungkasannya.