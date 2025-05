BSI Satu-Satunya Bank Syariah di Dunia Peraih Tiga Penghargaan ESG

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah global dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam Euromoney Islamic Finance Awards 2025: Best Islamic Bank for Environmental, Social, & Governance (ESG) dan Best Islamic Bank for Wealth Management.

Pencapaian mengukuhkan posisi BSI sebagai bank syariah terdepan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan kekayaan berbasis syariah.

BSI menjadi satu-satunya bank syariah di dunia yang berhasil menyapu tiga penghargaan ESG sekaligus yakni The World’s Best Islamic Bank for ESG, Asia’s Best Islamic Bank for ESG dan Indonesia’s Best Islamic Bank for ESG.

Wakil Direktur BSI, Bob T. Ananta, mengungkapkan, penghargaan ini merupakan buah dari komitmen BSI dalam menciptakan inovasi dan penguatan tata kelola berkelanjutan.

"BSI dinilai sebagai the most improved Islamic bank yang konsisten mendorong literasi ESG, pengembangan produk ramah lingkungan, serta penerapan maqashid syariah yang selaras dengan prinsip 3P (People, Profit, Planet)," kata Bob, Kamis (22/5).

Sejak Juni 2024, BSI membentuk unit kerja khusus ESG dan menerbitkan ESG Guiding Principle yang ditandatangani seluruh jajaran manajemen. Tidak hanya itu, BSI juga mengembangkan Digital Carbon Tracking untuk memantau emisi karbon operasional bank, serta bergabung dengan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI) sebagai bagian dari komitmen mendukung Net Zero Emission (NZE) global.

BSI menerbitkan Sustainability Sukuk yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan pada 2024. Hasil penerbitan Sustainability Sukuk yang pertama telah memberikan dampak positif, diantaranya perluasan akses terhadap layanan esensial.

Dampak manfaat bagi 80 ribu siswa menerima pendidikan yang tersebar di 152 institusi pendidikan, 168 ribu orang dapat menjangkau layanan kesehatan melalui 78 institusi kesehatan, pembiayaan 734 UMKM yang memberdayakan 1.900 orang, menciptakan energi terbarukan sebanyak 148 ribu MVH di Bengkulu dengan total pengurangan emisi tahunan sebanyak 130.000 tCO2e. Juga penyediaan sumber daya air/pengolahan limbah air yang menjangkau 28 ribu rumah dan 84 ribu orang.