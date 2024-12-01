BSI Scholarship Antar 439 Awardee Beasiswa Lolos SNBP 2026, Ratusan Masuk PTN Top

Jumat, 17 April 2026 – 00:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 439 awardee program BSI Scholarship Pelajar berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

BSI Scholarship merupakan program pengelolaan dana zakat dan infak yang dikelola BSI Maslahat.

Lembaga ini bertindak sebagai Lembaga Amil Zakat dan Nazhir Wakaf Nasional yang menjadi mitra strategis PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Melalui pengelolaan dana tersebut, dana zakat dan infak disalurkan ke berbagai program pemberdayaan strategis.

Tujuan utamanya, mentransformasi para penerima manfaat atau mustahik agar mampu menjadi pemberi manfaat atau muzakki di masa mendatang.

Rincian data menunjukkan dari total 439 awardee yang lolos, sebanyak 299 di antaranya berhasil diterima di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia.

Sementara itu, 140 awardee lainnya tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Capaian prestasi ini membuktikan para penerima beasiswa memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional untuk menembus kampus impian.