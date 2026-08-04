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BSKDN Kemendagri Minta Pemda Utamakan Peningkatan Kualitas Kinerja untuk Perkuat IPKD

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:09 WIB
BSKDN Kemendagri Minta Pemda Utamakan Peningkatan Kualitas Kinerja untuk Perkuat IPKD - JPNN.COM
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat membuka FGD Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2026 Provinsi Bali, Senin (3/8). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah memperkuat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan IPKD merupakan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar capaian nilai indeks.

Penegasan tersebut disampaikan Yusharto Huntoyungo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026 Provinsi Bali yang digelar secara virtual dari Kantor BSKDN, Senin (3/8).

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"IPKD hadir untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, sehingga nilai IPKD akan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja," kata Yusharto.

Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD merupakan manifestasi kebijakan berbasis riset dalam kerangka pembinaan tata kelola keuangan daerah.

Karena itu, hasil pengukuran IPKD perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

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Menurut Yusharto, peningkatan nilai IPKD akan mengikuti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya.

"Saya sependapat bahwa bukan angkanya yang kita tingkatkan. Skor IPKD mengikuti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya. Yang harus diperkuat adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri," tegasnya.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo membuka FGD Pengukuran IPKD 2026 Provinsi Bali, simak pesannya

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TAGS   BSKDN Kemendagri  Pemda  IPKD  indeks pengelolaan keuangan daerah  Keuangan Daerah  Yusharto Huntoyungo  Kemendagri 
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