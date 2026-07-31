BSKDN Ungkap Pembangunan Daerah Makin Kompleks, Kolaborasi Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menilai tantangan pembangunan daerah makin kompleks.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Penjurian Bantul Innovation Award Tahun 2026 di Joglo Ageng Waroeng Omah Sawa, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat, (31/7).

Oleh karena itu membutuhkan sinergi lintas sektor agar berbagai hasil penelitian dan inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dihilirisasi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Kepala BSKDN Ajak Pemda Perkuat Inovasi untuk Wujudkan Smart Governance Berkelanjutan

Dia menjelaskan pemerintah daerah dapat berperan sebagai pengguna (offtaker) berbagai hasil inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi.

Sebaliknya, perguruan tinggi juga membutuhkan kemitraan dengan pemerintah daerah agar penelitian yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Fakultas memiliki banyak inovasi yang apabila dikoneksikan dengan perangkat daerah pasti memiliki hubungan dan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat," ungkap dia.

Baca Juga: BSKDN Sebut IPKD Jadi Instrumen untuk Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

Yusharto pun mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Yusharto juga mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi sebagai bagian dari strategi hilirisasi inovasi.