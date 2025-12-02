Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

BSMI Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Banjir di Sumut

Selasa, 02 Desember 2025 – 16:33 WIB
BSMI menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban banjir di berbagai lokasi di Sumut. Foto dok. BSMI

jpnn.com, JAKARTA - Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) terus meningkatkan respons kemanusiaan dan layanan kesehatan bagi ribuan warga yang terdampak banjir di berbagai lokasi.

Fokus penyaluran bantuan terbaru dilakukan di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, wilayah yang dilanda banjir sejak 26 November 2025.

“Kami ingin memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal atau akses pada bahan pangan,” ujar Tim Emergency Medical Team (EMT) Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Bima Pradana, Selasa (2/12).

Di Langkat, BSMI Sumut menyalurkan 50 paket sembako yang berisi kebutuhan dasar berupa beras, minyak, telur, mi instan, gula, teh, untuk membantu sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan Polres Langkat.

"Bantuan paket sembako ini adalah langkah awal agar masyarakat tetap bisa bertahan di tengah situasi sulit," ujarnya.

Dia menjelaskan bantuan itu menyasar warga yang rumah dan aktivitasnya terganggu, sebagian lainnya diserahkan langsung ke rumah-rumah yang sulit dijangkau.

Hal itu karena bencana banjir yang terjadi telah mengganggu akses ke lokasi mereka.

BSMI menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban banjir di berbagai lokasi di Sumut.

