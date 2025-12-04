BSN Ajak Santri Berkolaborasi Perkuat Literasi Ekonomi Syariah di Indonesia

jpnn.com, PONOROGO - PT Bank Syariah Nasional (BSN) mengajak kalangan pesantren maupun santri di seluruh Indonesia berkolaborasi dalam meningkatkan peran sebagai pusat edukasi dan literasi ekonomi syariah.

BSN resmi menerima limpahan aset dan liability dari UUS BTN, saat ini memiliki 36 kantor cabang 83 KCPS serta lebih dari 2.098 e-channel (ATM dan CRM).

BSN akan memperluas jangkauan layanannya tersebut dengan produk-produk baru yang unik dan inovatif seperti KUR Syariah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum termasuk yayasan pesantren maupun para santri untuk membuka usaha.

Hadirnya BSN yang mengusung visi menjadi mitra utama keuangan keluarga yang berkah dan amanah diharapkan bisa memenuhi layanan syariah inklusif di Indonesia termasuk potensi besar di lingkungan pesantren tersebut.

BSN yang sebelumnya merupakan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara atau (UUS BTN), selama lebih dari 20 tahun telah menjadi salah satu pilar dalam memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia melalui solusi pembiayaan yang inovatif.

"Dalam menggerakkan ekonomi syariah, pesantren memiliki lima peran penting yakni sebagai pusat edukasi dan literasi, penggerak UMKM syariah, penguatan inklusi keuangan syariah, penguat ekonomi halal dan sebagai laboratorium ekonomi syariah," kata Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor, saat menyampaikan Kuliah Umum bertajuk "Peran Pesantren dalam Transformasi Ekonomi dan Perbankan Syariah yang Berkelanjutan di Era Digital", di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (4/12).

Selain itu BSN sedang menyiapkan aplikasi digital banking, yang diharapkan dapat memberikan pengalaman nasabah terbaik melalui layanan digital dan finansial yang komprehensif.

Layanan tersebut diharapkan akan memberikan kemudahan transaksi layanan perbankan dengan cara yang lebih aman, cepat dan mudah serta sesuai dengan prinsip syariah.