BSN Bersama Insan Pers Salurkan Ratusan Paket Sembako untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) bersinergi dengan Forum Wartawan BSN menggelar kegiatan sosial bertajuk 'Ramadan Berkah, Sinergi BSN dan Insan Pers Menguatkan Kepedulian Umat' pada Jumat, (13/3).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya menjelang Hari Raya IdulFitri 1447 H.

Dalam kegiatan tersebut, BSN bersama Insan Pers menyalurkan ratusan paket sembako di berbagai wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Secara keseluruhan, sekitar 300 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, mengatakan perseroan sangat mendukung kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Forum Wartawan BSN.

Menurutnya, kolaborasi antara BSN dan Insan Pers tidak hanya terjalin dalam hal publikasi kegiatan perusahaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dasn lingkungan sekitarnya.

“Insan pers merupakan mitra kami dalam mempublikasikan berbagai kegiatan perusahaan. Melalui kegiatan sosial seperti ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Alex.

Kegiatan berbagi ini merupakan bagian dari komitmen BSN untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi positif, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.