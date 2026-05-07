BSN Hadirkan KPR Bonus Emas, Jangan Sampai Ketinggalan!

jpnn.com, BEKASI - PT Bank Syariah Nasional (BSN) memperkuat penetrasi pasar pembiayaan hunian melalui inovasi produk bundling KPR dan emas untuk menyasar semua segmen konsumen.

Direktur Consumer Banking BSN, Mochamad Yut Penta menjelaskan langkah ini merupakan strategi perseroan dalam meningkatkan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat posisi sebagai mitra utama keuangan keluarga.

Penta menuturkan pembiayaan KPR BSN saat ini tidak hanya fokus pada pemilikan aset properti, tetapi juga membawa nilai filosofis untuk menjaga jiwa dan keturunan sesuai prinsip Maqasid Syariah.

Melalui integrasi KPR dan emas, nasabah kini bisa memiliki hunian sekaligus aset likuid secara bersamaan.

"Melalui bundling KPR dan emas, narasi yang kita bangun adalah nasabah memiliki rumah sekaligus aset likuid. Jadi, selain menjaga jiwa dan keturunan, BSN juga menjaga keamanan finansial keluarga. Hal ini sejalan dengan visi perseroan menjadi mitra utama keuangan keluarga yang berkah dan amanah," kata Penta di sela acara Penyerahan Simbolis Akad KPR Bonus Emas bersama ISPI Group di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Rabu (6/5).

Penta mengungkapkan strategi ini sangat relevan mengingat profil nasabah BSN saat ini didominasi oleh kelompok muda.

Berdasarkan data perseroan, sekitar 85% segmen nasabah merupakan milenial dalam rentang usia 25 hingga 40 tahun.

"Jadi kami tidak membuat program ini untuk menyasar segmen yang baru, tidak. Segmen yang ada sekarang ini 85% adalah milenial. Ini adalah umur di mana mereka mulai memikirkan masa depannya dan memiliki literasi keuangan yang relatif lebih baik. Kami pandang program ini sangat cocok buat mereka," imbuh Penta.