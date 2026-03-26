JPNN.com - Ekonomi - Syariah

BSN Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo

Kamis, 26 Maret 2026 – 18:06 WIB
BSN Raih Peringkat idAA+ dari Pefindo - JPNN.COM
Bank Syariah Nasional (BSN). Foto dok BSN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) meraih peringkat idAA+ (Double A Plus) dengan prospek (outlook) stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap data dan informasi perusahaan, termasuk kinerja keuangan BSN sepanjang tahun buku 2025.

Peringkat ini berlaku selama satu tahun, terhitung sejak 13 Maret 2026 hingga 1 Maret 2027.

Menurut Pefindo, pencapaian tersebut mencerminkan posisi pasar BSN yang solid serta profil permodalan yang kuat.

Prospek stabil juga menunjukkan keyakinan bahwa profil kredit perusahaan akan tetap terjaga dalam jangka menengah, didukung oleh kinerja fundamental yang konsisten.

“Alhamdulilah, BSN dapat meraih peringkat idAA+ dari Pefindo dan dengan dukungan dari BTN sebagai entitas induk sehingga BSN mendapatkan peringkat idAA+ ini," ujar Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN), Alex Sofjan Noor.

"Hasil pemeringkatan ini merupakan catatan yang baik bagi BSN dan mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjadi mitra utama keuangan bagi keluarga Indonesia," imbuh Alex.

Perusahaan dengan peringkat idAA memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dibandingkan perusahaan lainnya dan tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lebih kuat dan di atas rata-rata kategori.

BSN akan berupaya secara optimal mendorong performa perseroan dengan terus memperbesar porsi pembiayaan dan memperluas ekspansi pasar.

TAGS   BSN  Bank Syariah Nasional  Pefindo  BTN 
