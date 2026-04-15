BSPS 2026 Diluncurkan di Jabar, Sinergi PKP, Pemprov, dan bank bjb Perkuat Pembiayaan Perumahan

jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya di sektor perumahan melalui kegiatan Peluncuran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat serta kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kegiatan ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb, serta digelar pada Kamis, 13 April 2026, di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui BSPS, guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Forum ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, hingga asosiasi pengembang, untuk membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menegaskan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk BSPS dari Kementerian PKP yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak, aman, dan sehat.

Program ini juga mendorong keswadayaan masyarakat serta menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan setempat.

Forum bisnis perumahan ini dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, antara lain Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, serta jajaran manajemen bank bjb.

Turut hadir pula Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan sekitar 150 pelaku usaha dari sektor pengembang, toko bangunan, dan UMKM.