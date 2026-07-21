bTaskee Kasih Tips Cara Menjaga AC Tetap Optimal dan Sejuk di Musim Kemarau

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia akan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026.

Seiring meningkatnya suhu udara, penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner (AC) diperkirakan juga akan semakin meningkat. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong kebutuhan akan perawatan AC agar performa pendingin ruangan tetap optimal selama musim kemarau pada kuartal ketiga.

Sebagai gambaran, secara internal bTaskee Indonesia mencatat peningkatan layanan perawatan AC sebesar 68% pada kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama 2026.

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Salah satu langkah sederhana untuk menjaga performa AC adalah mengatur suhu pada kisaran 24 hingga 26 derajat Celsius. Pengaturan suhu tersebut umumnya direkomendasikan untuk menjaga kenyamanan ruangan sekaligus membantu penggunaan energi yang lebih efisien dibandingkan menggunakan suhu yang terlalu rendah.

Selain pengaturan suhu, pembersihan AC secara berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga performa pendingin ruangan. Secara umum, AC Cleaning disarankan dilakukan setiap tiga hingga enam bulan, bergantung pada intensitas penggunaan, kondisi lingkungan, serta kualitas udara di sekitar tempat tinggal.

Apabila setelah dilakukan pembersihan performa AC masih belum optimal, pemeriksaan lebih lanjut melalui layanan AC Service dapat membantu mengidentifikasi penyebabnya sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi unit.

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Menurut Business Operations Manager bTaskee Indonesia Nanda Bhaswara, perawatan AC secara berkala masih sering dilakukan setelah pelanggan mulai merasakan penurunan performa pendingin ruangan.

"Berdasarkan pengalaman kami menangani layanan AC Cleaning dan AC Service, masih banyak pelanggan yang baru melakukan perawatan ketika AC sudah terasa kurang dingin. Padahal, pembersihan secara berkala dapat membantu menjaga performa pendinginan tetap optimal sekaligus mengurangi potensi penumpukan debu yang dapat berpengaruh terhadap kinerja AC," ujarnya.