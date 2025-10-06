BTB Ajak Siswa SDIT Al-Qudwah Depok Siaga Bencana dan Berbagi

Senin, 06 Oktober 2025 – 04:27 WIB

jpnn.com, DEPOK - BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) membangun kesadaran kesiapsiagaan sejak dini melalui kegiatan “BTB Goes to School” di SDIT Al-Qudwah, Depok, Jawa Barat.

Program ini tidak hanya memberikan edukasi mitigasi bencana kepada siswa, tetapi juga menumbuhkan semangat berbagi lewat gerakan Sedekah Tanda Syukur yang berhasil menghimpun Rp3.463.000.

Kegiatan yang diikuti 220 siswa dan tenaga pendidik tersebut menghadirkan materi teori kebencanaan, langkah penyelamatan diri, serta simulasi menghadapi situasi darurat.

Kepala Divisi Edukasi dan Pelatihan BTB, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BTB memperluas literasi kebencanaan di kalangan pelajar.

“Kami ingin membentuk generasi tangguh yang siap menghadapi risiko bencana. Edukasi mitigasi sejak dini sangat penting agar anak-anak paham bagaimana melindungi diri dan membantu orang lain saat terjadi bencana,” ujar Rudi dalam keterangannya, Minggu (5/10).

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Hj. Saidah Sakwan, MA., mengapresiasi langkah BTB dalam memperkuat literasi kebencanaan di sekolah.

Dia menyebut, program ini tidak hanya berorientasi pada pengetahuan teknis, tetapi juga penanaman nilai empati.

“Anak-anak belajar menyelamatkan diri sekaligus belajar berbagi melalui gerakan sedekah,” katanya.