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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BTN Ambil Alih Portofolio Kredit Pensiunan Nasabah SMBC Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:53 WIB
BTN Ambil Alih Portofolio Kredit Pensiunan Nasabah SMBC Indonesia - JPNN.COM
PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama PT Bank SMBC Indonesia mengalihkan portofolio kredit pensiun yang mencakup Pinjaman Pensiun dan Manfaat Pensiun. Foto dok BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama PT Bank SMBC Indonesia mengalihkan portofolio kredit pensiun yang mencakup Pinjaman Pensiun dan Manfaat Pensiun.

Kesepakatan strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian pengambilalihan portofolio kredit yang berlaku efektif per 29 Juni 2026.

Melalui kolaborasi ini, BTN dan SMBC Indonesia menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin kuat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang masing-masing institusi.

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Kedua institusi juga berkomitmen memastikan transisi ini berjalan lancar dengan mengutamakan standar tata kelola perusahaan, sehingga kualitas layanan kepada nasabah pensiun tetap terjaga.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi BTN untuk memperkuat peran Perseroan sebagai bank yang mendampingi masyarakat di setiap fase kehidupan.

Menurutnya, komitmen BTN tidak berhenti pada membantu masyarakat memiliki rumah pertama, tetapi terus berlanjut hingga mendukung kesejahteraan nasabah memasuki masa pensiun.

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"Melalui penandatanganan ini, BTN secara resmi mengelola layanan Pinjaman Pensiun dan Manfaat Pensiun yang sebelumnya dikelola oleh SMBC Indonesia. Langkah ini bukan berarti BTN meninggalkan bisnis perumahan. Justru sebaliknya, kami ingin memperkuat perjalanan layanan BTN kepada masyarakat, mulai dari membantu memiliki rumah, memenuhi kebutuhan finansial sepanjang masa produktif, hingga memasuki masa pensiun dengan tetap nyaman dan sejahtera. Bahkan bagi para pensiunan yang belum memiliki rumah, BTN tetap siap menjadi mitra dalam mewujudkan impian tersebut," ujar Nixon.

Akuisisi ini akan semakin memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan ekosistem layanan yang menyeluruh.

Melalui kolaborasi ini, BTN dan SMBC Indonesia menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin kuat, berkelanjutan & berorientasi.

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TAGS   BTN  Bank Tabungan Negara  SMBC Indonesia  kredit pensiunan  Pensiun 
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