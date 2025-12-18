BTN Bangun Dapur Umum & Serahkan Bantuan di Aceh

jpnn.com, ACEH - PT Bank Tabungan Negara (BTN) membangun dapur umum serta menyerahkan berbagai bantuan darurat untuk mendukung kebutuhan pengungsi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Bantuan yang disalurkan BTN meliputi pembangunan satu tenda dapur umum dengan kapasitas penyediaan hingga 1.000 porsi makanan per hari, satu tenda posko kesehatan yang dilengkapi dengan dua dokter dan dua perawat, serta delapan tenda pengungsian untuk masyarakat terdampak.

Direktur Utama Nixon LP Napitupulu mengatakan dapur umum yang dibangun tersebut menjadi pusat penyediaan makanan siap saji bagi para pengungsi dan relawan di lokasi bencana.

Selain itu, kehadiran posko kesehatan diharapkan bisa memberikan layanan medis dasar secara cepat dan berkelanjutan bagi para korban terdampak banjir.

"Kami juga terus berkoordinasi dinas terkait di Pidie Jaya untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban terdampak banjir terutama untuk mendapatkan kebutuhan dasar mulai dari makanan, layanan kesehatan, hingga tempat berlindung," ujar Nixon, Kamis (18/12).

BTN juga berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di Indonesia.

Selain di Pidie Jaya, BTN juga akan membangun dapur umum di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Bireuen untuk mempercepat penyaluran bantuan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak banjir.

Sebelumnya, karyawan hingga Direksi BTN turun langsung ke Sumatra untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.