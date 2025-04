BTN Berhasil Pertahankan Posisi Top 3 Jajaran Tempat Kerja Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) kembali mempertahankan posisi Top 3 dalam jajaran tempat kerja terbaik di Indonesia versi LinkedIn Top Companies 2025.

Adapun pada 2024, Linked in juga menyematkan predikat Top 3 tempat kerja terbaik kepada BTN.

Direktur Human Capital & Compliance BTN Eko Waluyo mengatakan pencapaian tersebut sejalan dengan komitmen perseroan dalam menjalankan misi menjadi Home of Indonesia’s Best Talent untuk mendukung visi BTN yakni “Menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Financial Keluarga Indonesia”.

Dengan berbagai racikan stategi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), menjadikan BTN sebagai tempat bertumbuh para talenta terbaik yang akan turut membangun masa depan keluarga Indonesia.

“Capaian ini menjadi pengakuan sekaligus pendorong bagi BTN untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam pengembangan SDM unggul nasional. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perkembangan teknologi berbasis AI, kami terus melakukan transformasi Human Capital, mulai dari proses rekrutmen berbasis meritokrasi dari kampus-kampus unggulan nasional maupun global, hingga berbagai inisiatif pengembangan karier dan kesejahteraan karyawan,” ujar Eko pada Kamis (10/4).

Eko menjelaskan saat ini BTN memiliki kerangka Talent Management yang menyeluruh, mulai dari pemetaan hingga pengembangan kapabilitas berkelanjutan.

Beberapa inisiatif unggulan antara lain Millennial Leaders Program, sebagai ruang akselerasi bagi talenta muda untuk dipersiapkan menjadi calon pemimpin masa depan.

BTN juga memiliki Talent Acceleration Program, yang memberikan pengalaman nyata dalam mengelola proyek-proyek strategis dan mempercepat penguasaan kompetensi kepemimpinan.