BTN Bersama Insan Pers Salurkan Ratusan Paket Sembako

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama Forum Wartawan BTN (FWB) menyalurkan sekitar 600 paket sembako kepada masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Kegiatan sosial bertajuk "BTN dan Insan Pers Berbagi" itu merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus membantu meringankan kebutuhan masyarakat menyambut Lebaran.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perseroan mendukung penuh kegiatan yang diinisiasi Forum Wartawan BTN.

“Semoga kegiatan ini membawa berkah dan memberi manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Ramon di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (17/3).

Selama Ramadan tahun ini, BTN juga menggelar berbagai kegiatan sosial lainnya.

Di antaranya peringatan Nuzululquran yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di lingkungan perusahaan, Safari Ramadan, santunan bagi anak yatim dan dhuafa di seluruh cabang BTN di Indonesia, hingga program Mudik Bareng BUMN 2026.

“Ramadan adalah waktu yang istimewa untuk memperkuat keimanan, memperbanyak kebaikan, sekaligus mempererat hubungan dengan sesama,” kata Ramon.

Dia menegaskan, dengan solidaritas yang kuat, BTN optimistis dapat menghadapi berbagai tantangan. Sekaligus terus berupaya memberikan kontribusi dan hadir di tengah masyarakat.