JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BTN dan IDM Teken MoU, Siap Berkolaborasi Memajukan Pariwisata Indonesia

Senin, 04 Mei 2026 – 09:45 WIB
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kanan) dan Direktur Utama IDM Febrina Intan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada acara yang berlangsung di Lapangan Garuda, Kompleks Candi Prambanan, Kamis (30/4). Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperkuat perannya dalam pengembangan sektor pariwisata nasional melalui kolaborasi strategis berbasis layanan keuangan dan digital.

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko atau InJourney Destination Management (IDM) di Lapangan Garuda, Kompleks Candi Prambanan, Kamis (30/4).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama IDM Febrina Intan.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis BTN dalam menghadirkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi. Sekaligus, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya.

"Kemajuan pariwisata menjadi indikator penting kemajuan sebuah negara. Karena itu, Indonesia menempatkan pengembangan industri pariwisata sebagai prioritas utama," ungkap Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Senin (4/5).

Nixon menegaskan keterlibatan BTN di sektor pariwisata merupakan bagian dari komitmen jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, BTN aktif mendukung berbagai aktivitas budaya di destinasi yang dikelola IDM, seperti Swara Prambanan dan Pasar Medang.

