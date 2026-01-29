BTN Expo 2026 Hadirkan Pameran Gaya Hidup, Bisnis Hingga Lowongan Kerja

Kamis, 29 Januari 2026 – 16:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) terus bertransformasi dengan perubahan zaman. Tidak hanya fokus pada pembiayaan perumahan, tapi juga gaya hidup dan bisnis dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Salah satunya dengan menghadirkan BTN Expo 2026 yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Melalui dukungan terhadap hunian ramah lingkungan dan terjangkau, pemberdayaan UMKM lokal, serta kolaborasi inovatif yang mendorong efisiensi energi dan pemanfaatan teknologi digital.

“Kami meyakini bahwa pertumbuhan yang sehat bukan hanya soal angka, tapi tentang kualitas. Tentang bagaimana model bisnis dibangun dengan fondasi yang kokoh, tata kelola yang baik, serta kesiapan menghadapi berbagai dinamika ekonomi," ujar Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo.

BTN Expo 2026 dirancang sebagai pameran gaya hidup dan bisnis terpadu.

Mulai dari Property Expo yang menghadirkan developer perumahan top nasional mitra strategis BTN, BTN Hiring untuk menjaring talenta terbaik, Awarding BTN Housingpreneur, serta Culinary and Fashion Festival.

Beragam UMKM kuliner Nusantara turut meramaikan BTN Expo 2026.

Selain itu, BTN Expo 2026 juga dimeriahkan konser musik ternama seperti Juicy Luicy, Maliq & D’Essentials, Bunga Citra Lestari, Isyana Sarasvati, Bernadya, RAN, Sal Priadi, hingga Marcello Tahitoe.