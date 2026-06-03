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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

BTN Gandeng Komunitas Lokal Bank Sampah di Kudus

Rabu, 03 Juni 2026 – 21:39 WIB
BTN Gandeng Komunitas Lokal Bank Sampah di Kudus - JPNN.COM
PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri Kudus untuk memperkuat komitmen pengurangan emisi berbasis rumah tangga. Foto dok BTN

jpnn.com, KUDUS - PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan Bank Sampah Muria Berseri Kudus untuk memperkuat komitmen pengurangan emisi berbasis rumah tangga.

Inisiatif ini menjadi pengembangan Program Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu yang mendorong sampah rumah tangga memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, sebagai bank yang telah membiayai jutaan hunian di Indonesia, BTN memiliki peran strategis mendorong perubahan perilaku masyarakat dari rumah.

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“BTN percaya pengurangan emisi bisa dimulai dari rumah. Melalui kolaborasi dengan komunitas bank sampah lokal, kami ingin masyarakat merasakan bahwa setor sampah di BTN menjadi lebih cuan sekaligus ikut menjaga lingkungan,” ujar Setiyo dalam kunjungan ke Bank Sampah Muria Berseri Kudus, Rabu (3/6).

Melalui kerja sama ini, tambah Setiyo, masyarakat dapat ikut mengelola sampah dengan menyetorkan sampah anorganik seperti plastik, kardus, aluminium, besi, hingga kaca.

Sampah tersebut akan dikonversi menjadi nilai ekonomi yang langsung masuk ke rekening BTN.

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Adapun, hingga Maret 2026, Program Bayar Angsuranmu dengan Sampahmu telah mengumpulkan lebih dari 1.261 kilogram sampah dari 21 klaster perumahan dan akan diperluas ke 8 provinsi serta 15 kota di Indonesia.

Direktur Commercial Banking BTN Hermita menambahkan, program ini juga memperkuat kedekatan BTN dengan masyarakat melalui layanan yang hadir dalam aktivitas sehari-hari.

Sebagai bank yang telah membiayai jutaan hunian di Indonesia, BTN memiliki peran strategis mendorong perubahan perilaku masyarakat dari rumah.

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TAGS   BTN  Bank Tabungan Negara  bank sampah  Hunian  Komunitas Lokal 
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