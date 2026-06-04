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JPNN.com - Ekonomi - Properti

BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital, Solusi Cari Rumah Impian Antiribet

Kamis, 04 Juni 2026 – 16:34 WIB
BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital, Solusi Cari Rumah Impian Antiribet - JPNN.COM
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kanan) dan CEO Founder Pinhome Dayu Dara Permata menandatangani MoU tentang kolaborasi digitalisasi proses kredit konsumer di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (4/6). Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus berupaya memperluas akses kepemilikan rumah.

Terbaru, bank pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia itu menjalin kolaborasi strategis dengan platform properti digital PT Properti Solusi Manajemen (Pinhome).

BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital, Solusi Cari Rumah Impian Antiribet

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Kolaborasi tersebut bertujuan mengintegrasikan ekosistem properti digital dan layanan pembiayaan rumah yang lebih mudah, cepat, serta efisien bagi masyarakat.

Kerja sama itu mencakup pemasaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah baru, rumah second, hingga fasilitas take over kredit.

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat mencari properti sekaligus mengajukan pembiayaan rumah dalam satu ekosistem layanan yang terintegrasi.

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BTN Gandeng Pinhome Hadirkan KPR Digital, Solusi Cari Rumah Impian Antiribet

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Foto: Dokumentasi BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis perseroan.

Kolaborasi BTN dan Pinhome mengintegrasikan ekosistem properti digital dan layanan pembiayaan rumah yang lebih mudah, cepat, serta efisien bagi masyarakat

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TAGS   BTN  rumah impian  Bank Tabungan Negara  KPR Digital  Pinhome  perumahan  properti  KPR BTN  kredit perumahan 
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