BTN Housingpreneur Gelar Roadshow di Medan

jpnn.com, MEDAN - PT Bank Tabungan Negara (BTN) melanjutkan roadshow BTN Housingpreneur 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.

Pendekatan akar rumput ini juga dilakukan BTN untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah Milik Presiden Prabowo Subianto.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan gaya hidup masyarakat Indonesia terus berkembang dan mempengaruhi kebutuhan akan hunian.

Oleh karena itu kehadiran ajang kompetisi BTN Housingpreneur dilakukan untuk menggali ide dan inovasi dari level yang paling bawah agar dapat menghadirkan solusi untuk perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“BTN Housingpreneur 2025 merupakan wujud komitmen BTN mendukung Program Tiga Juga Rumah agar lahir terobosan nyata dan relevan yang menjawab kebutuhan akan rumah layak huni serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ramon.

Sementara itu, Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera Noor Ridlo mengatakan BTN Housingpreneur bukan hanya kompetisi, tetapi juga gerakan untuk mendorong agar tercipta kolaborasi antar berbagai pihak di sektor perumahan.

"Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, dan perbankan ini diharapkan dapat menciptakan solusi atas tantangan sektor perumahan di Indonesia," kata Noor saat Roadshow BTN Housingpreneur 2025 di USU, Medan.

Adapun, BTN Housingpreneur 2025 merupakan ajang kompetisi tahunan yang terbuka bagi kalangan pengembang, pengusaha, arsitek, mahasiswa dan masyarakat umum.