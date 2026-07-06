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JPNN.com - Ekonomi

BTN Indonesia Fashion Week 2026 Angkat Tema Ulos Simetria, Gandeng Pemprov Sumut

Senin, 06 Juli 2026 – 12:12 WIB
BTN Indonesia Fashion Week 2026 Angkat Tema Ulos Simetria, Gandeng Pemprov Sumut - JPNN.COM
Konferensi pers BTN Indonesia Fashion Week 2026. Foto: Tim IFW 2026

jpnn.com - Ajang mode bergengsi, BTN Indonesia Fashion Week 2026, resmi menetapkan "Ulos Simetria" sebagai tema utama perhelatan tahun ini.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) selama lima hari, mulai dari 29 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Provinsi Sumatera Utara didapuk menjadi Official Theme pada penyelenggaraan kali ini.

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Kehadiran Sumatera Utara bertujuan mengangkat kekayaan wastra, nilai-nilai budaya, serta kreativitas daerah sebagai inspirasi utama bagi pelaku industri mode di Indonesia.

Ketua Umum APPMI sekaligus Presiden Indonesia Fashion Week Poppy Dharsono menegaskan pihaknya konsisten menjaga komitmen dalam membangun ekosistem fashion tanah air.

Hal ini telah dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor selama empat belas tahun terakhir.

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Menurut Poppy, Indonesia Fashion Week bukan sekadar panggung peragaan busana.

Acara ini menjadi platform strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari insan kreatif, budayawan, pelaku industri dan bisnis, pihak pemerintah, hingga mitra internasional.

Ajang mode bergengsi, BTN Indonesia Fashion Week 2026, resmi menetapkan Ulos Simetria sebagai tema utama perhelatan tahun ini.

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TAGS   BTN  BTN Indonesia Fashion Week 2026  Ulos Simetria  Sumut  Poppy Dharsono 
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