BTN JAKIM 2026 Ditargetkan Dongkrak Perekonomian Capai Rp 200 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Event BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 ditargetkan bakal memberikan dampak perputaran ekonomi mencapai di atas Rp200 miliar, lebih tinggi dibandingkan perolehan tahun lalu sebesar Rp125 miliar.

Adapun, ajang yang dilaksanakan sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta tersebut sukses meraih Elite Label dari World Athletics.

BTN JAKIM 2026 juga akan digelar selama dua hari yakni pada 13-14 Juni 2026, serta menghadirkan lebih dari 40.000 peserta termasuk dari segmen internasional yang mencapai hampir 1.000 peserta dari 46 negara dan masih akan terus bertambah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta tercatat sebagai kota nomor 2 teraman di Asean dan momentum penyelenggaraan BTN JAKIM akan memperkuat posisi tersebut.

“Kami tentu akan memberikan dukungan maksimal untuk BTN JAKIM, tidak hanya gratis transportasi umum bagi para pelari dan panitia BTN JAKIM. Kami harapkan dukungan ini akan membuat posisi Jakarta semakin kuat dan kalau tahun lalu Rp125 miliar (perputaran ekonomi), tahun ini dengan peserta yang naik signifikan, maka (perputaran ekonomi di 2026) akan lebih dari itu,” ujar Pramono dalam Konferensi Pers BTN JAKIM 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan perseroan akan terus menghadirkan kemudahan transaksi perbankan untuk mendukung berbagai aktivitas gaya hidup masyarakat termasuk olahraga.

Salah satunya, yakni menawarkan kemudahan bertransaksi keuangan melalui bale by BTN.

“BTN JAKIM juga menjadi salah satu pendorong jumlah pengguna bale by BTN menjadi 4 juta customer dan tahun ini kami membidik jumlah tersebut naik menjadi 5 juta,” tutur Nixon.