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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BTN JAKIM 2026 Gelar Race Expo di Balai Kartini pada 10-13 Juni, Banjir Promo

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:17 WIB
BTN JAKIM 2026 Gelar Race Expo di Balai Kartini pada 10-13 Juni, Banjir Promo - JPNN.COM
BTN berkolaborasi dengan Indonesia Muda Road Runner (IMRR) resmi menggelar Race Expo dan Race Pack Collection di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta Selatan pada 10-13 Juni. Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berkolaborasi dengan Indonesia Muda Road Runner (IMRR) resmi menggelar Race Expo dan Race Pack Collection di Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut puncak perhelatan BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2026 itu berlangsung pada 10-13 Juni 2026.

Area pameran yang terbuka gratis untuk masyarakat umum ini tidak hanya menjadi lokasi pengambilan perlengkapan lari, tetapi juga disulap menjadi pusat perbelanjaan serta festival kuliner megah melalui program promo menarik dari Bale by BTN.

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Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyampaikan kehadiran Race Expo dalam rangka BTN JAKIM 2026 ditujukan untuk memberikan nilai tambah dan keuntungan langsung bagi para pelari dan masyarakat luas melalui ragam promo Bale.

"Selama periode pengambilan race pack, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran khusus dari lini retail hingga kuliner guna memicu perputaran ekonomi sejak sebelum hari race dimulai," kata Ramon dalam keterangan resminya, Rabu (10/6).

BTN JAKIM 2026 Gelar Race Expo di Balai Kartini pada 10-13 Juni, Banjir Promo

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Melalui penawaran non-tunai menggunakan aplikasi Balé by BTN atau kartu debit BTN, pengunjung dan nasabah bisa menikmati keuntungan finansial langsung berupa voucer belanja serta cashback melimpah hingga ratusan ribu rupiah untuk pembelian cenderamata resmi, produk olahraga dari merek ternama, hingga produk gaya hidup.

Kemeriahan pesta olahraga ini dipastikan akan bergeser ke Race Village pada hari pelaksanaan lomba pada 13 dan 14 Juni 2026.

BTN berkolaborasi dengan Indonesia Muda Road Runner (IMRR) resmi menggelar Race Expo dan Race Pack Collection di Kartika Expo Center, Balai Kartini, 10-13 Juni

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TAGS   BTN  BTN JAKIM 2026  expo  Balai Kartini  Ramon Armando  banjir promo 
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