BTN JAKIM 2026 Semarak dan Lancar Setelah Didukung Berbagai Pihak

jpnn.com - Ajang BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2026 yang memperlombakan kategori 5K, 10K, 21K, dan 42K berlangsung lancar dan meriah.

Sebanyak 45.500 pelari berhasil menuntaskan lomba dengan dukungan antusias masyarakat yang memadati sejumlah titik di sepanjang lintasan.

Keberhasilan penyelenggaraan hari pertama semakin menegaskan BTN JAKIM 2026 sebagai salah satu ajang lari terbesar di Indonesia sekaligus penggerak aktivitas ekonomi dan sport tourism di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kelancaran penyelenggaraan BTN JAKIM 2026 yang didukung kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aparat keamanan, serta seluruh unsur pendukung menjadi kunci terselenggaranya ajang lari internasional tersebut dengan tertib dan nyaman.

Ia juga menegaskan bahwa pada peringatan 500 tahun Kota Jakarta tahun depan, penyelenggaraan Jakarta International Marathon akan dipersiapkan dengan skala yang lebih besar, lebih tertata, dan semakin nyaman bagi para pelari.

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“Pelaksanaan dilaksanakan dengan baik. Apalagi kemarin ada aspirasi dari teman-teman mahasiswa sampai dengan malam.”

“Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik antara TNI, Polri, Pasukan Orange, pasukan-pasukan yang dimiliki oleh DKI Jakarta, jalannya bersih, pelaksanaannya rapi dan alhamdulillah semuanya senang,” ujar pria kelahiran 11 Juni 1963 itu.