BTN Resmikan Gerai Baru Digital Store di Central Park

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meresmikan BTN Digital Store terbaru yang berlokasi di Central Park, Jakarta.

Kehadiran gerai ini juga menjadi bagian dari strategi BTN dalam menghadirkan 100 Digital Store hingga 2027 guna memperluas akses layanan digital bagi masyarakat.

Adapun, peresmian BTN Digital Store di Central Park tersebut dilakukan tepat pada Hari Ulang Tahun ke-76 BTN.

Gerai tersebut mengusung konsep paperless, seamless, dan self-service, memungkinkan nasabah membuka rekening dalam waktu kurang dari lima menit serta melakukan penggantian kartu kurang dari dua menit.

Layanan ini juga didukung oleh kehadiran Superbuddy, petugas pendamping yang membantu nasabah menikmati pengalaman perbankan digital dengan lebih nyaman.

Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan menyampaikan ekspansi BTN Digital Store di lokasi publik strategis merupakan langkah nyata BTN dalam menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan nasabah.

“Kami melihat perubahan perilaku nasabah yang semakin digital. Digital store di mall menjadi langkah strategis untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z, sekaligus memperkuat positioning kami sebagai bank yang adaptif dan inovatif,” ujar Rully di Jakarta, Jumat (13/2).

Saat ini, BTN telah memiliki 24 BTN Digital Store di berbagai kota di Indonesia, dengan enam di antaranya berlokasi di public places, yaitu Ancol, Blok M, Central Park, Lippo Mall Kemang, Pondok Indah Mall, dan Supermal Karawaci.