BTN Salurkan 1.605 Hewan Kurban ke Berbagai Wilayah di Indonesia

Rabu, 27 Mei 2026 – 15:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyalurkan sebanyak 1.605 ekor hewan kurban ke berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah tersebut terdiri atas 718 ekor sapi dan 887 ekor kambing, dengan estimasi nilai total mencapai Rp 20,7 miliar.

Jumlah ini meningkat sebesar 5,05 persen dibandingkan tahun lalu.

Tren pertumbuhan ini merefleksikan nilai-nilai kepedulian sosial yang kuat dari seluruh karyawan (BTNers).

Proses pemotongan dan pendistribusian hewan kurban diselenggarakan SKI untuk disebarkan di berbagai titik strategis agar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.