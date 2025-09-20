BTN Syariah Bakal Tambah 2 Jaringan Kantor di Aceh

jpnn.com, ACEH - Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (BTN Syariah) bakal menambah dua jaringan kantor di Provinsi Aceh.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menjelaskan ekspansi jaringan kantor tersebut dilakukan sejalan dengan rencana transformasi bisnis BTN Syariah menjadi Bank Syariah Nasional (BSN), yang akan membawa beragam produk dan layanan perbankan syariah digital baru di Aceh.

Gafar mengatakan BTN Syariah telah memiliki total 110 jaringan kantor di seluruh Indonesia.

"Kami akan menambah 2 jaringan kantor BTN Syariah di Aceh. Saat ini kami sudah punya di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan akan tambah di Meulaboh dan Langsa. Dan kami akan perbanyak outlet digital store juga," ujar Hirwandi dalam Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala (USK) di Aceh, Sabtu (20/9).

Hirwandi melanjutkan langkah ekspansi tersebut juga selaras dengan rencana transformasi BTN Syariah menjadi BSN.

Setelah menjadi bank umum syariah, BSN juga akan berinovasi di tengah era disrupsi digital dengan meluncurkan mobile banking bale syariah.

Layanan ini diharapkan akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk melakukan beragam transaksi keuangan dengan prinsip syariah yang berkah dan amanah.

Selain bale syariah, BTN juga akan mengembangkan bisnisnya ke lini pembiayaan emas, tabungan emas, tabungan wakaf, tabungan infaq, tabungan haji dan umroh, tabungan qurban, serta pembiayaan multi manfaat dan multi jasa.